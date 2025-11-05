La Pelota ⚾️ Indios y Elefantes sellan en el noveno con empate

En un juego demorado en exceso, Indios de Guantánamo y Elefantes de Cienfuegos sellaron esta tarde por oscuridad el primer duelo del compromiso particular en el estadio de Septiembre, cuando la pizarra marcaba empate a siete carreras en la parte alta del noveno episodio.

Con friolera de siete carreras en el primer tercio los paquidermos mandaron cómodos durante la primera mitad del encuentro. Pero los guantanameros, que ya habían explotado al abridor Hermes González en el mismo primer episodio, descontaron a cuentagotas desde el quinto hasta el noveno del sellaje en una remontada épica frente al pitcheo de relevo (Sarría, Serpa y Santana), que volvió a hacer aguas, al igual que la defensa, con par de errores.

En contraposición, los también relevistas visitantes Arlan Cajigal y Damián Bello le cerraron el grifo a los cienfuegueros, a quienes colgaron cinco ceros en línea.

Mañana entonces se jugará doble programa, presumiblemente a partir de las 11:00 am, en la reanudación del sellado, con Cienfuegos consumiendo turno al bate en el cierre de la novena entrada.

Otros resultados de la jornada

Los Leñadores de Las Tunas noquearon hoy 15×3 a los Cocodrilos matanceros y los bajaron del trono de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Con este triunfo, logrado en el estadio Julio Antonio Mella, los vigentes campeones convirtieron a los Cachorros holguineros en los nuevos líderes del torneo —por promedio de juegos ganados— y se colocaron a solo media rayita de la cima.

En el estadio Latinoamericano los Industriales de La Habana hicieron la tarea y vencieron 3×1 a los Toros de Camagüey, para acercarse también a medio juego de la cúspide y poner al rojo vivo la batalla por el liderato.

Por último, los Piratas de La Isla vencieron 4×1 a los Tigres de Ciego de Ávila, en un partido que se extendió a diez entradas y donde Yadier Garay se llevó el crédito con un gran relevo de tres capítulos sin aceptar libertades.

El partido entre los Vegueros de Pinar del Río y los Leopardos de Villa Clara, pactado para el «Augusto César Sandino», fue suspendido por las inclemencias del tiempo.

Este miércoles reanudarán su accionar los equipos de las provincias más afectadas por el evento meteorológico: Holguín, Granma y Santiago de Cuba, que volverán al terreno para enfrentar a Artemisa, Mayabeque y Sancti Spíritus, respectivamente. (Añadido de Boris Luis Cabrera, de la ACN)