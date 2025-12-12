La Pelota ⚾️ Leñadores aseguran subserie y boleto a postemporada (+📹)

En estos tres primeros desafíos de la subserie suman 28 los hombres quedados en base por Cienfuegos. /Foto: Alcides Portal

Matanzas también se hizo con un puesto seguro en los play offs

Los Leñadores de Las Tunas volvieron a derrotar esta tarde en extrainning, 4×2 en once entradas a los Elefantes de Cienfuegos en el estadio 5 de Septiembre, resultado con el que, además de asegurar la subserie particular, garantizan de manera oficial su presencia en la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Y es que la tropa verdirroja arribó a su triunfo 42 de la campaña, número mágico para el que no hay combinación posible capaz de sacarlos de la próxima fase del campeonato.

En el Coloso de Bonneval, los vigentes campeones de Cuba necesitaron otro juego extendido hasta la decisión por Regla Schiller para derrotar por tercera fecha consecutiva a unos Elefantes de bates apáticos, tanto que en sus dos últimas apariciones suman siete indiscutibles: tres ayer, cuatro hoy.

Dos veces se llenaron las almohadillas de paquidermos y nunca apareció el batazo que impulsara. En el primer acto Pedro González falló en foul fly al pitcher, y en el décimo Félix Rodríguez se fue por la vía ponche. De ahí que se explique el número de hombres quedados en base: doce, ¡28 en lo que va de este compromiso particular!, en tanto la suma de entradas en cero va por 25.

Y como en la pelota, tal cual sucede en el fútbol, si no las haces te las hacen, en ambas oportunidades el rival respondió fabricando de a pares las anotaciones que decidieron el choque, con Yudier Rondón y Norge de Jesús Torres como autores de esos remolques, a razón de dos carreras cada uno.

Por si con ello no bastara, y decisiones arbitrales aparte, en el inning once los visitantes fueron ayudados hasta por una piedrecita evidentemente tunera que «mató» la posibilidad de un doble play salvador.

Keniel Ferráz firmó un rescate de cinco actos en los que ponchó a siete de los 16 verdinegros enfrentados, con una sola anotación a su cuenta. Ganó así su octavo juego en esta Serie 64.

En su cuarto relevo de la campaña (entró en la alta del séptimo tras una buena apertura de Alex Daniel Pérez), el zurdo crucense Islay Sotolongo tampoco pudo esta vez hacerse justicia y sumó el quinto descalabro de la campaña frente a igual número de triunfos.

Comoquiera no se habla de otra cosa que del out decretado en tercera en la entrada diez, aquí les dejo el video que circula en los grupos de Facebook. ¿Out o quieto? ¿Usted qué opina?

Cocodrilos con pasaje

Esta tarde también sacaron su boleto a la postemporada los Cocodrilos de Matanzas al mando del profesor Armando Ferrer, domadores de los Alazanes de Granma diez anotaciones por dos en el estadio Mártires de Barbados, con una ofensiva feroz de 16 indiscutibles que los mantuvo en la segunda plaza.

Luis Ángel Sánchez fue el más productivo al compilar de 4-3 con par de remolques y Eduardo Blanco pegó sencillo y doble y también trajo dos corredores a casa.

En Nueva Gerona los Cachorros holguineros tomaron desquite después de dos caídas ante los Piratas de La Isla. Para vencerlos por cerrado 4×3 necesitaron de una entrada extra y se mantuvieron firmes en el tercer escaño.

Los Huracanes de Mayabeque vencieron dos veces a las Avispas de Santiago de Cuba (7×0 y 6×5) en el «Nelson Fernández» y les complicaron sus opciones de clasificación.

Industriales consiguió su tercera victoria en línea ante los Tigres de Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero, en esta ocasión 9×3, y se mantuvo en el pelotón de vanguardia.

Los Gallos de Sancti Spíritus doblegaron 9×4 a los Indios guantanameros en el Nguyen Van Troi y subieron al sexto lugar en el ordenamiento general, por delante de Cienfuegos, y en Camaguají los Leopardos de Villa Clara vencieron 6×3 a los Cazadores de Artemisa, equipo que aún se mantiene custodiando la puerta de entrada a los playoffs.

Por último, en el Capitán San Luis, los Toros de Camagüey les propinaron una dolorosa derrota a los Vegueros de Pinar, con pizarra final de 9×0. (Añadido con info de la ACN)

Así va la tabla: