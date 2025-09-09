La Pelota ⚾️ Nuevas subseries animan la 64 Serie Nacional

Islay Sotolongo será el escogido para hoy por Yoandri Moya. /Foto: Boris Luis Cabrera Acosta

La 64 Serie Nacional de Béisbol estrena hoy sus segundas subseries particulares, un menú en el que destaca el enfrentamiento entre las Avispas de Santiago de Cuba, líderes invictos, y los Vegueros de Pinar del Río, en el Guillermón Moncada.

Los indómitos, que comandan la tabla con 5-0 y lucen el ataque más demoledor del torneo (.364 de average, 61 carreras y 10 jonrones), enviarán a Wilber Reyna (1-0), autor de cinco ceros en su debut, frente a Gabriel Cantero, quien hará su primera apertura por los pinareños.

El duelo promete fuegos artificiales: los santiagueros esperan con su estrella Yoelquis Guibert, líder en impulsadas (12) y los pativerdes cuentan con William Saavedra, máximo jonronero (4).

En Artemisa, el estadio 26 de Julio acogerá el choque entre los Cazadores (3-1) y los Elefantes de Cienfuegos (1-4). Subirá al box el local Yunieski García (1-0), tras seis entradas inmaculadas en su estreno, para medirse a Islay Sotolongo, quien no tuvo decisión frente a Industriales en su primera apertura.

El Latinoamericano será testigo del duelo entre los Huracanes de Mayabeque (1-3) y los Industriales (4-1). Los visitantes dependerán de José Ignacio González, quien debutará en esta temporada, mientras que por los azules repetirá Pavel Hernández, líder de ponches en el torneo con 11 en apenas cinco entradas.

Villa Clara (1-4) buscará recuperarse en el Victoria de Girón frente a los Cocodrilos de Matanzas (4-1). Maikel Pérez (0-1) cargará con la responsabilidad por los naranjas y Noervys Entenza (0-0), quien permitió solo una carrera en tres episodios, lo hará por los yumurinos.

En el José Antonio Huelga, Sancti Spíritus (4-1), dueño de un pitcheo hermético (1.76 PCL colectivo), enfrentará a Ciego de Ávila (1-4). Kevin Soto (0-1) abrirá por los Tigres y José Isaías Grandales (0-0), con seis capítulos de una sola carrera en su primera presentación, lo hará por los Gallos.

Camagüey (3-2), sólido en defensa con apenas dos errores en su primera serie, recibe a Granma (2-3) en el Cándido González. Los Toros enviarán a su estelar José Ramón Rodríguez (1-0) y los Alazanes a César García (0-1), quien solo permitió una carrera en seis capítulos en su salida inicial.

El campeón Las Tunas (3-2) se medirá con la Isla de la Juventud (0-5) en el Julio Antonio Mella. Roberto Rodríguez (0-1) irá por los Piratas y Eliander Bravo (0-0) por los vigentes campeones.

Finalmente, en el Calixto García de Holguín, los Cachorros (3-2) enfrentarán a los Indios de Guantánamo (2-3). Wilson Paredes (1-0), que tiró 5.2 capítulos sin carreras, buscará frenar a los bates orientales, que tendrán en la lomita a Yoandro Daudinot (0-1).

Con un arranque dominado por las Avispas y varios brazos emergentes reclamando protagonismo, la Serie promete emociones fuertes en esta segunda vuelta de compromisos. (✍️ Boris Luis Cabrera Acosta)