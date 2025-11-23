La Pelota ⚾️ Piratas toman por asalto su santuario ante Elefantes (+Tabla)

Imagen ilustrativa. /Foto: perfil Bitácora del Pirata (Facebook)

La tripulación de los Piratas de la Isla de la Juventud tomó por asalto, y a batazo limpio, su santuario en el estadio Cristóbal Labra, luego de tres derrotas en ese mismo escenario a manos de unos Elefantes de Cienfuegos que vieron truncada en seis su retahila de triunfos, tras el descalabro de 16 anotaciones por diez de esta tarde.

Traspié con implicaciones para los verdinegros dirigidos por Yoandri Moya, que en el ordenamiento general cayeron al sexto puesto, a cuatro de los Cachorros líderes, sobrepasados en medio juego por los Cazadores de Artemisa, autores de nocao 12×2 a los Gallos espirituanos en el estadio 26 de Julio.

Números superlativos

En este cuarto duelo del compromiso bilateral entre filibusteros y paquidermos, todos los números fueron en superlativo. Porque en el carnaval beisbolero en que se convirtió el choque sabatino en Nueva Gerona, las cifras generales sobrepasaron la normalidad: si hablamos de marcador, 26 carreras; si de ofensiva, 32 indiscutibles; si de defensa, siete errores…

Y en la totalidad de esos apartados la delantera la llevaron los comandados por Maikel McCoy, capitán de la nave con bandera negra de tibias cruzadas, incluida la defensa de campo, para no dejar nada para nadie a pesar del signo negativo que ello implica.

No todos los sábados se gana

Le tocó las de perder esta vez al jovencito Alexander Vargas, precedido de una aureola de elogios luego de su aparición ante los avileños que le valió incluso la designación del MVP de la semana. En busca de su quinto triunfo de la Serie, al apodado Ciclón de Yaguaramas le hicieron esta vez seis anotaciones, una sucia, en tres entradas y un tercio de labor, lapso en el que aceptó siete indiscutibles (doble y triple sumados) de los 16 filibusteros que enfrentó. Ponchó a tres, boleó a cuatro y se le escapó un lanzamiento.

Serpa volvió a asomarse a la lomita y se fue sin sacar outs después de un boleto y un walk. A seguidas la tripulación continuó la masacre, con cuatro anotaciones a Luis Ángel, tres a Ismel González y otras tantas a Kiurle González.

El crédito en labor compartida para el abridor y ganador Yordanis García (4-5), mientras el relevista Alberto Hechevarría se anotó su primer salvamento de la campaña. A partes iguales, los cañoneros de parche en el ojo le recetaron doce ponches a los Elefantes, misma cantidad que de conexiones válidas aceptadas, en las que llevaron voz cantante Raúl Pérez y Félix Rodríguez, de 3-2 el designado y de 6-4 el patrullero, ambos con un jonrón percápita y tres remolques cada uno para la goma.

Atención al dato: de la decena de carreras cienfuegueras, sólo tres resultaron limpias, luego de las cinco marfiladas del local en la defensa, un apartado en el que los isleños resultan los de peor resultado: 88 pifias en 1949 lances.

El anterior es un índice que habla de la poca oportunidad de los paquidermos, que salvo el par de cuadrangulares ya aludidos, no conectaron más extrabases en su docena de indiscutibles. Otra seña, la más clara, fueron los 16 corredores dejados en circulación en el choque.

Mañana se jugará desde las once de la mañana el quinto desafío de esta subserie particular.

Cocodrilos recuperan la tercera plaza

Artillados en su estadio Victoria de Girón, los Cocodrilos de Matanzas doblegaron 9×3 a Industriales y recuperaron la tercera plaza en la tabla de posiciones.

La tropa de Armando Ferrer llegó a 33 triunfos en la temporada, uno menos que los líderes Cachorros holguineros, que este sábado sellaron su partido por oscuridad con las Avispas santiagueras cuando ganaban 5-2 en el sexto acto.

Los Leñadores de Las Tunas firmaron su quinto éxito en línea al batir 5×0 a los Toros camagüeyanos en el Cándido González, para afincarse en el segundo escalón del ordenamiento general.

En el «26 de Julio» de Artemisa, como ya adelantamos, los Cazadores lograron su cuarta victoria ante los Gallos de Sancti Spíritus, en esta ocasión por fuera de combate de 12×2 y escalaron al quinto escaño del torneo.

Los Vegueros de Pinar estuvieron de fiesta en el «Capitán San Luis» al sacudir 11-2 a los Huracanes de Mayabeque y colocarse solo a media rayita de la zona clasificatoria.

En el estadio 26 de noviembre de Campechuela, Alazanes de Granma y Tigres de Ciego de Ávila dividieron honores en su doble cartelera.

En el estadio 26 de noviembre, de Campechuela, Alazanes de Granma y Tigres de Ciego de Ávila dividieron honores en su doble cartelera. A primera hora ganaron los caballos orientales 6×5 en diez capítulos, mientras en el del cierre los Tigres tomaron desquite 9×7.

También sellaron en el «Van Troi» los locales Indios de Guantánamo y Leopardos de Villa Clara, cuando estos últimos ganaban 9×3 luego de ocho entradas jugadas. (Añadido con info de la ACN)