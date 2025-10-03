La Pelota ⚾️ Por tercera fecha Cienfuegos vuelve a dejar al campo a Santiago (+📹)

Por tercera jornada consecutiva los Elefantes de Cienfuegos volvieron este jueves a dejar tendidas en su pradera del «5 de Septiembre» a las Avispas de Santiago de Cuba Cuba, hoy con pizarra final de 9×8 en diez entradas.

Para concretarlo, los paquidermos dirigidos por el debutante Yoandri Moya remontaron tres veces el marcador frente a los hasta el martes líderes de la tabla en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Lo hicieron una en el quinto, cuando ripostaron con tres después que los santiagueros rompieran con un par de anotaciones el abrazo a una carrera; otra en el noveno para empatar a cinco, y la definitiva en el décimo con racimo de cuatro, luego que abriendo ese acto los rojos picaran tres veces.

Decidiendo por Regla Schiller, Mateo recibió boleto del internacional Alberto Bisset y congestionó las almohadillas, escenario que limpió «El Grillo» Arruebarruena con batazo de línea contra los colchones del central con el que explotó el fornido derecho, a la postre perdedor del desafío.

Al rescate fue enviado por segundo día consecutivo Isdenis Núñez, al que los de casa le volvieron a repetir la dosis, esta vez con hit de oro del emergente Yosimar Quintana que empujó a Erisbel desde la intermedia con la del triunfo en el choque y en la segunda subserie de la actual temporada, a falta de los juegos de fin de semana.

Para que lo vivas, aquí te presentamos el video de Yadi Figueredo:

En la nueva rebelión ofensiva de los verdinegros, Arruebarrena fue la bujía inspiradora, al compilar hoy de 4-3 con par de dobletes y cuatro remolques.

Mientras, desde la lomita se combinaron buenas actuaciones del abridor Alexander Vargas (4,2 entradas, 5 hits, 3 carreras, una limpia, 4K, 2 BB y 1 WP), el intermedista Pedro Soca (una completa sin permitir carreras, un hit), y el cierre de cuatro capítulos y un tercio de Kevin Hernández, con tres indiscutibles permitidos, cinco carreras, dos de ellas limpias, a ritmo de tres ponches, igual número de transferencias y dos lanzamientos descontrolados. Fue su cuarta sonrisa sin sombra de reveses.

Por los orientales, Yoelquis Gibert conectó su noveno cuadrangular para reafirmarse líder en ese departamento. (H.R.C.T)

Terremoto en la cima: caen los punteros

Con ese resultado en el » de Septiembre», se completaron en la jornada de jueves los cuatro descalabros de los equipos que comandan la Serie, para estrechar un poco más la tabla de posiciones del torneo.

Cocodrilos de Matanzas, Industriales de La Habana y Leñadores de Las Tunas también fueron derrotados por sus adversarios, para ponerle más pimienta a un campeonato que se caracteriza por su paridad.

De visita en el «Nguyen Van Troi», los líderes de Matanzas cayeron 3-9 ante los Indios de Guantánamo después de hilvanar una cadena de cuatro éxitos al hilo.

Yasmani Velázquez disparó un batazo de vuelta entera con un corredor en base y Leonelkis Escalante conectó otro, además de fletar cuatro carreras en el partido.

Joel Tejeda no permitió libertades en 4.2 entradas para llevarse la victoria y el abridor Roilán Averohff sufrió el descalabro.

En el estadio Latinoamericano los Leopardos de Villa Clara se reviraron y vencieron 8×7 a los Industriales de La Habana, gracias a un jonrón de Leonardo Montero con la casa llena que les dio una ventaja inalcanzable.

Los capitalinos habían venido dos veces de abajo en el marcador, y aunque llenaron en par de ocasiones las almohadillas, una de ellas a la hora de recoger los bates, no pudieron alcanzar a sus rivales.

Raidel Alfonso tiró cinco innings para ganar el partido y Pedro Álvarez, en su regreso a la pelota cubana, sacó el último out del juego para anotarse el salvamento. El abridor Raymond Figueredo cargó con el revés.

En el «Julio Antonio Mella» los Huracanes de Mayabeque, después de caer en dos ocasiones, vencieron 9×8 a los Leñadores.

Tres incogibles cada uno pegaron Frank Alonso, Alexander Pozo y Dairon López, este último además con tres empujadas, para llevar el peso de la ofensiva de los visitantes.

Por los derrotados, que hicieron sonar la registradora seis veces en el último tercio de juego, Yudier Rondón desapareció la esférica.

Los Cazadores de Artemisa continuaron con buen paso al derrotar 9×2 a los Tigres de Ciego de Ávila en su propio estadio José Ramón Cepero y llegaron a 14 éxitos en la campaña.

Brayan Mera y José Antonio Jiménez conectaron vuelacercas y Yunieski García ponchó a siete bateadores en seis entradas para lograr su cuarto triunfo y empatar en ese liderato. Por los derrotados George Luis Contreras se apuntó un cuadrangular.

En el «Capitán San Luis» Holguín venció 4×2 a Pinar del Río, en un desafío donde Carlos Santiesteban se llevó el crédito desde la lomita y Michel Cabrera logró su quinto salvamento para igualar con el líder.

Por último, los Toros de Camagüey embistieron a los Piratas de La Isla en su «Cristóbal Labra» y los sacaron fuera de combate con marcador de Súper KO: 16-0 en cinco entradas.

Luis Antonio González despachó un bambinazo y empujó tres carreras, para encabezar un ataque donde también se lució con el madero Leonel Moas, al compilar de 3-3 con un doble incluido y otros tres remolques.

Yasel Luis Labrada se anotó la victoria con trabajo completo, ruta donde liquidó a cinco rivales por la vía amarga y apenas aceptó tres indiscutibles.

El partido entre Granma y Sancti Spíritus fue sellado en el cuarto inning cuando los orientales ganaban 4-1. (ACN)