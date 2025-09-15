La Pelota ⚾️ Tres barridas en subseries de la última semana

Henry Quintero de los Leñadores de Las Tunas pone out en segunda base a Jorge Rojas, de los Vegueros de Pinar del Río en el primer juego de la sub serie Pinar del Río frente a Las Tunas durante la 64 Serie Nacional de béisbol el 2 de septiembre de 2025 en Las Tunas, Cuba. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

Cocodrilos de Matanzas, Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín concretaron este domingo barridas, al caer las cortinas del segundo segmento de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En su estadio Victoria de Girón, los yumurinos vencieron en par de ocasiones a Villa Clara para llegar a ocho éxitos consecutivos y mantenerse como líderes del certamen (9-1), con un juego de ventaja sobre tuneros, holguineros y santiagueros (8-2).

En ese doble juego, Matanzas ganó 17×10 el sellado del sábado, apoyado en el madero de sus experimentados Eduardo Blanco (4-4), José Amaury Noroña (6-2) y Yurisbel Gracial (5-3), quienes conectaron un jonrón per cápita.

A segunda hora vencieron 5×0, con lechada a dos manos de Renner Rivero, que firmó su segundo triunfo -el mentor Armando Ferrer debe estar muy feliz con su retorno al juego diario-, y el relevista Armando Dueñas.

El monarca exponente Leñadores de Las Tunas, también como anfitrión, noqueó 11×1 al débil Piratas de La Isla (0-10), con triunfo de Leandro Cañada, que lanzó 6.0 innings con apenas una carrera permitida. Hubo jonrón de Jean Lucas Baldoquín, quien remolcó dos anotaciones.

Y en su parque Calixto García, los Cachorros holguineros le propinaron KO de 13×2 a Indios de Guantánamo, para concretar la barrida. A la ofensiva por el cuadro nororiental destacaron con cuadrangulares Yasiel González y Michel Gorguet. Wilson Paredes obtuvo su segunda sonrisa en la joven campaña.

En otro resultado dominical las Avispas noquearon 12×1 a Vegueros de Pinar del Río, apoyadas en cinco jonrones: dos per cápita de Yoel Yanki y Francisco Martínez -quien impulsó seis carreras-, y otro de Yoelquis Guibert, su quinto del torneo para igualar en ese liderato.

Artemisa venció doble a Cienfuegos a base de pitcheo (4×0 y 8×0), e Industriales hizo otro tanto con Mayabeque, pero le confiscaron ese último duelo por utilizar a un lanzador no habilitado.

En su estadio José Antonio Huelga, los Gallos espirituanos derrotaron 9×7 a los Tigres de Ciego y permanecen a dos juegos de la cima.

Y Toros de Camagüey superó 10×5 a los Alazanes de Granma, apoyado en el madero del novato Reinaldo Almanza -se fue de 4-3- y de Leonel Moas (5-2), quien sacó la bola por encima de la barda y empujó cuatro carreras.

Nuevas subseries

Este martes inician las terceras subseries de esta edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol, y los Elefantes de Cienfuegos recibirán en su cuartel general, el estadio 5 de Septiembre, a los Gallos espirituanos (7-3), que vienen de vencer a los Tigres avileños en tres de los cinco enfrentamientos.

En el resto de los enfrentamientos Pinar del Río recibe a Artemisa, la Isla a Industriales, Mayabeque a Matanzas y Villa Clara a Holguín, cartelera que se completa con los duelos Ciego de Ávila-Camagüey, Granma-Las Tunas y Guantánamo-Santiago de Cuba, siempre en casa de los citados en primer orden.