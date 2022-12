Odalis Quero, una mujer que vive para su gente

Escucha la Nota Escucha la Nota

Odalis Quero Rodríguez es la presidenta del Consejo Popular Paraíso. Luego de más de 20 años como delegada de la circunscripción 51, perteneciente a esta barriada, cuenta ser una mujer plena que vive para su gente. Su nombre es reconocido en las Petrocasas, Carolina y cada rincón que abarca el Consejo Popular y es que desde su llegada a Paraíso no ha hecho más que “echar palante” en este lugar.

¿Cómo ha sido esta trayectoria como delegada y luego presidenta del Consejo Popular?

“Desde el 2003 soy delegada de la circunscripción 51. Para mí ha sido una experiencia muy linda, primero porque ser delegado es el papel fundamental en el sistema político cubano. Creo que es la mejor función porque te permite identificarte con el pueblo, conocer sus carencias, gestionar y solucionar cada uno de sus problemas”.

¿Cuáles son para usted las cualidades de un líder comunitario?

“Fidel Castro insistía en que lo principal de un dirigente es vincularse con el pueblo, ser sencillo y honesto. Estar presente en los momentos difíciles y complejos, pero también en los buenos. También resulta importante transmitir confianza y demostrar que estamos buscando soluciones, porque eso también nos pide la actual dirección del país. Esas son las líneas rectoras de un líder revolucionario y son las premisas que marcan mi trabajo”.

“Además, un elemento imprescindible lo constituye el intercambio con los CDR y LA FMC. Las organizaciones políticas y de masas son los brazos, piernas y corazón de una comunidad” Así comenta quien ha estado vinculada en la labor diaria de estas instituciones en su terruño. “Sobre todo la Federación es un organismo noble, pero fuerte. Desde que llegué a Paraíso era dirigente de base de la Federación de Mujeres Cubanas y en este Consejo Popular contamos con referentes importantes como las brigadas efemeceanas, mujeres de campesinos que apoyan en lo que sea necesario”.

¿Cómo organiza su día para poder atender a una población tan numerosa?

“Semanalmente corresponde un día es para atender al pueblo, sin embargo, en mi caso no es así. Yo no tengo horarios ni fechas establecidas, incluso de noche, en horas de descanso, aquí me tienen. Cada mañana cuando me levanto visito el caso social, la mujer que tengo con cáncer, la persona que está en proceso de diálisis y familias vulnerables. Me gusta estar presente y conocerlos a todos porque siempre pueden contar conmigo”.

“Cada vez que vienen a plantearme un problema, yo muevo cielo y tierra para encontrar vías de solución. En caso de que no se pueda resolver el planteamiento les digo que hay varios plazos y cuando es un problema de recursos, que lleva tiempo, se los comunico, pero siempre hay que explicar y conversar para que te entiendan”.

“Hasta este minuto he tenido resultado y se ve el agradecimiento de las personas, pero aún me queda el anhelo de resolver la situación con los viales o el difícil escenario del agua en este Consejo Popular, porque aquí dependemos de las conductoras La Caridad y el Damují. Dichas problemáticas requieren de inversiones grandes y se repiten en todo el país, pero no podemos conformarnos. Hay que dar pasos que permitan aumentar la calidad de vida de los vecinos”.

¿Satisfecha con la labor realizada durante más de 20 años?

“Todavía queda mucho por hacer, como ya comenté y sé que todo no está en mis manos, pero el compromiso es con la gente y voy a seguir aquí como lo he hecho hasta este minuto. Yo nunca me voy a cansar porque mi mayor satisfacción es tener al pueblo contento”.