Dupla cubana de canoa Cirilo-López plata en Copa Mundial de Brandemburgo

La dupla cubana de Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López conquistó hoy la medalla de plata en la canoa biplaza (C-2) a 200 metros de la Copa del Mundo de Brandemburgo, Alemania.

Según el sitio de la Federación Internacional www.canoeicf.com, Cirilo y López entraron segundas a la línea de meta con tiempo de 43.03 segundos, superadas de cerca por la dupla de China (42.88) y por delante del dúo de Uzbekistán (43.71).

De esa forma, el C-2 de Cuba repitió podio, ya que recientemente logró el metal dorado en la Copa del Mundo de Szeged, Hungría, certámenes que reparten puntos para el ranking del orbe.

Este sábado ambas tuvieron también accionar en las semifinales de la monoplaza (C-1) a esa misma distancia, y Cirilo avanzó a la final A de este domingo, mientras que López pasó a la final B.

Como era de esperar, la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 dominó su heat con crono de 46.48 segundos, el tercer mejor de las tres pruebas.

Por su parte, López (49.28) terminó en el cuarto puesto y buscará en la final B que reparte los puestos del décimo al 18, por lo que ya mejoró la actuación de Szeged, dónde ganó la final C y concluyó en el peldaño general 19.

Los organizadores del certamen alemán informaron que en Brandemburgo compiten más de 840 piraguistas -canoa y kayac- de 88 países, entre ellos varios dueños de preseas olímpicas y del orbe.