Trabajo voluntario en Cienfuegos en antesala por Día del Campesino

Jornada de trabajo voluntario en Cienfuegos en la antesala del Día del Campesino. /Imagen ilustrativa

Un trabajo voluntario, como antesala de la celebración del acto nacional por el 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, tiene lugar hoy en la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Nicaragua Libre, ubicada en el municipio de Rodas, de la provincia de Cienfuegos.

Campesinos y cooperativistas, entidades y organismos vinculados a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) fueron convocados para la faena a fin de sembrar diez hectáreas (ha) de caña, principal renglón de esa organización de base, y en cuya actividad ha destacado tradicionalmente la Nicaragua Libre con altas tributaciones de la gramínea para el central 14 de Julio de esa localidad.

También en la jornada plantarán siete ha de yuca, a fin de fortalecer la producción de alimentos con destino al autoconsumo de los asociados a la CPA y sus familias.

Con 45 años de fundada, la CPA Nicaragua Libre ha marcado siempre el movimiento de pelotones millonarios en el corte mecanizado de caña, y las producciones de viandas, granos hortalizas y leche.

Su aporte ha sido valioso para que Rodas mereciera, este año, la condición de Municipio Destacado en la emulación provincial por el aniversario 65 de la constitución de la ANAP.

Esta actividad productiva de sábado es el punto culminante del programa previo de los festejos por la efemérides, cuya sede central ganó el territorio cienfueguero, y celebrarán este domingo en la localidad de Aguada de Pasajeros.