Rusia está codo con codo con Cuba y no abandonará sus principios

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia reiteró su apoyo «incondicional» a Cuba, en medio del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

«Apoyamos incondicionalmente a Cuba y, quiero recalcar, no abandonamos nuestra postura de principios de respaldo a un Estado históricamente cercano a nosotros, un Estado que nos brinda —a Rusia— un valioso apoyo en foros internacionales», señaló este viernes el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov.

El diplomático ruso agregó que ambos países cooperan en «muchos aspectos relativos a la formación de un nuevo orden mundial».

«Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos, por un lado, intensifica su bloqueo a la isla, completamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, muestra lo que cree que es una disposición al diálogo», manifestó a los medios.

«No nos corresponde a nosotros, sino a nuestros aliados y amigos cubanos, evaluar lo que realmente está ocurriendo en este diálogo —si es que se le puede llamar así— y no un proceso en el que Washington plantea exigencias cada vez más ambiciosas y duras a La Habana», continuó.

Al mismo tiempo, manifestó que el bloqueo es una manifestación abierta de la doctrina Monroe que muestra la intolerancia hacia «el disentimiento» en Occidente. «Una cosa nos queda clara: independientemente de cómo se desarrolle este proceso, estamos ante una manifestación cínica y flagrante de la doctrina Monroe, que no tolera la ‘disidencia’ en todo el hemisferio occidental», dijo.

Apoyo firme a La Habana

La jornada anterior, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, manifestó a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, la disposición de Moscú a brindar apoyo a Cuba.

Durante un encuentro bilateral al margen de la cumbre de cancilleres del grupo de los países BRICS, Lavrov dijo que «la parte rusa ha manifestado su disposición a prestar apoyo a La Habana en la consecución de su justa reivindicación de que Estados Unidos ponga fin de inmediato al bloqueo comercial, económico y financiero de la isla, así como a la exclusión de Cuba de la lista estadounidense de ‘Estados patrocinadores’ del terrorismo».