Voluntarios: los otros protagonistas de los ensayos clínicos

A principios del mes en curso culminaron en la provincia de Cienfuegos dos hitos que demostraron cuánto ha avanzado la biotecnología en Cuba: los ensayos clínicos Soberana Centro y Soberana Plus Pediatría, dirigidos por el Instituto Finlay de Vacunas, y en los cuales los voluntarios también fueron protagonistas.

Entre los dos sondeos se incluyeron más de mil 600 personas, el primero diseñado para evaluar la no inferioridad de la respuesta inmune de Soberana 01 con respecto a Soberana 02, y el segundo con el objetivo de analizar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de Soberana Plus en infantes recuperados de la COVID-19.

Mariela Benítez Capote, presidenta del Consejo Popular San José, en Cruces, ofreció su hombro en Soberana Centro, cuyo comienzo en 2021 coincidió con la fecha histórica del 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Al ser interrogada por la Agencia Cubana de Noticias sobre sus motivaciones para formar parte del estudio, alegó que, cuando comenzó el proyecto, la nación se encontraba en un pico pandémico complejo a causa del virus SARS CoV-2 y entre sus responsabilidades estaba la atención de dos zonas rojas en la comunidad.

“Recuerdo que escogieron el consultorio de mi circunscripción como uno de los sitios para la vacunación, me dieron la tarea de buscar a las personas y, por supuesto, no dudé ni un segundo, expresó.

“Siempre he confiado en la medicina y en esos grandes científicos que obtuvieron las vacunas para proteger e inmunizar a toda la población de la isla”, enfatizó.

Para Rafaela Mesa Brunet, una septuagenaria de Palmira, constituyó una mezcla inmensa de nervios y alegría, por lo que significaba para la Salud Pública.

“Yo no esperé a que la doctora de mi consultorio me buscara, me ofrecí de inmediato porque tengo una edad avanzada, con un enfisema pulmonar, tenía la seguridad de que luego de vacunarme estaría más protegida y así ocurrió”, comentó.

De igual modo, se convirtieron en personajes principales de esta historia los pequeños de Soberana Plus Pediatría para convalecientes, que en su segunda fase sumó a 240 niños y adolescentes de dos a 18 años, residentes en la Perla del Sur.

Eliannys Brito Galardy y Keren Tamayo Sánchez, contagiadas con el nuevo coronavirus en 2020, cuando aún la situación epidemiológica en el territorio no estaba tan complicada, coincidieron en que esa prueba llegó en el momento oportuno, por eso ambas agradecieron a los creadores de las vacunas, a los médicos y a sus padres por autorizarlas a participar.

Desde esa fecha Eliannys y Keren son buenas amigas y afirmaron con seguridad que, si fuera necesario, se sumarían otra vez, porque se sienten más protegidas y confían plenamente en el personal científico y sanitario de la nación.

El Doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del Finlay, ha resaltado en varias ocasiones la colaboración con los profesionales cienfuegueros y ha ponderado, entre otras, las comprobaciones de la vacuna neumococo en 2014, con la posterior intervención sanitaria.

“Aquí hay una base de operaciones muy importante, y tenemos una evaluación muy positiva de la capacidad de la provincia, de los deseos de hacer de sus médicos”, subrayó.

Pero Soberana Centro y Soberana Plus Pediatría no constituyen los únicos desplegados en la región centro sureña, ya que existe una larga tradición en este tipo de análisis, como refleja un artículo publicado en la revista Medisur, en 2018, a cargo de Olga Lidia Cuevas Pérez, del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, junto a investigadores del hospital general universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio.

La revisión, titulada Experiencia en la conducción de ensayos clínicos en Cienfuegos, realizó una descripción sobre los 64 sondeos efectuados entre 1992 y 2016, procedentes en su mayoría de los centros de Ingeniería Genética y Biotecnología y de Inmunología Molecular.

De acuerdo con los autores, involucraron a dos mil 420 pacientes, las especialidades con mayor presencia resultaron Oncología y Hematología, mientras que el porcentaje más elevado de estudios estuvo dirigido a probar la eficacia y seguridad de productos para el tratamiento del cáncer, en localizaciones como pulmón, sistema hematológico, mama, cabeza y cuello y próstata.

Como conclusión, el texto destaca la labor sistemática en relación con la ejecución de esas comprobaciones, así como la contribución al registro sanitario y comercialización de varios productos, sobre todo los que constituyeron nuevas terapias para padecimientos oncológicos.

Más de 30 años de pesquisas colocan a Cienfuegos entre las plazas más relevantes del desarrollo biotecnológico en el país, por su notable contribución a la legalización de medicamentos nacionales, una muestra de la soberanía y el potencial científico cubanos, además de la intrepidez de sus voluntarios.

Por: Yohandra Gómez Amaró / ACN